Uruguay no apoyará la reelección de Luis Almagro en la OEA

¿Por qué Uruguay no apoya la reelección de Luis Almagro? Uruguay no apoya la reelección del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, porque “defraudó” al no “atemperar las diferencias entre los países y fomentar el diálogo” en el caso de Venezuela, dijo el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, informa la prensa uruguaya. Almagro asumió su cargo en la OEA en 2015 tras desempeñarse como canciller de Uruguay durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015).