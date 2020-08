Unos padres llevan a su hijo al hospital porque estaba somnoliento y le encuentran una bala en el cerebro

Un equipo de médicos ha encontrado una bala alojada en el cerebro de un niño después de que acudiera el viernes a un hospital de Jerusalén con somnolencia. Tras llevar a cabo una tomografía, los especialistas se percataron del proyectil y de inmediato sometieron al paciente a una cirugía. La madre informó que su hijo estaba jugando con sus amigos y creía que "tal vez algo le cayó encima". El neurocirujano a cargo, Guy Elor, dijo a The Times of Israel que "la historia realmente no estaba clara"