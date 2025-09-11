edición general
7 meneos
289 clics

Unos niños conducen una moto por las calles de Sevilla y dejan una sorprendente escena: “Pero vamos a ver, ¿a dónde vais?”

Sin casco ni protección, los dos menores aprovecharon una rebaja del bordillo para subirse a la acera y circular por ahí

| etiquetas: niños , sevilla , conducen , moto , calles
6 1 1 K 58 actualidad
7 comentarios
6 1 1 K 58 actualidad
#1 MADMax2
Me da que los padres vas a "ser"/declararse "insolventes", no tendrán que pagar multa, y seguirán haciendo lo de siempre...
1 K 20
#4 Suleiman
#1 Pelirrojos?
0 K 13
yoma #6 yoma *
#1 Pero eso porque no aplican lo de "multa o días de cárcel" si no ya verías como no eran tan insolventes. :troll:
Y por supuesto incautación de la moto.
0 K 11
#7 ManTK
#1 que les incauten la moto
0 K 9
makinavaja #3 makinavaja
Costumbres de los clanes familiares...
1 K 19
Alakrán_ #5 Alakrán_
Manda a los niños en moto a circular por la acera... Para mear y no echar gota.
Avenida relativamente cercana a las 3.000 Viviendas.
0 K 11
#2 SpeakerBR
Deje de ir al parque Cocheras porque era habitual verlos los fines de semana.
0 K 6

menéame