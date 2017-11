Universitarios catalanes piden saltarse exámenes por estar “en la lucha”

Universitarios a favor de la independencia piden a sus profesores que no tengan en cuenta los parciales porque han “perdido muchas clases” por estar “en primera línea de la batalla”.La Asamblea de Estudiantes de la ETSEIB pide en nombre de “la mayoría de estudiantes” “por respeto y solidaridad con el movimiento estudiantil que tanto está haciendo por el país”, los parciales no cuenten en la nota final. “como catalanes, no debemos estar en las bibliotecas, sino que tendremos el deber de luchar por la defensa de nuestros derechos" añaden.