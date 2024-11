La universidad pública: un pilar invisible que sostiene la democracia se tambalea en Madrid

La universidad pública agoniza en la Comunidad de Madrid. Los pronósticos más optimistas no le dan ni 10 años de supervivencia, al menos no una en la que seamos capaces de reconocerla tal y como venía siendo hasta ahora. Pero la última decisión de Isabel Díaz Ayuso de que solo aumentaría su presupuesto en un raquítico 0,9% que no dará ni para pagar las nóminas, frente al 18% que pedían sus rectores para “salvar los muebles”, va más allá de una simple contingencia.