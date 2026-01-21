La Universidad de La Laguna, condenada a pagar 7.500 euros a una catedrática por acoso laboral

Marta (nombre ficticio) trabajaba como funcionaria docente de la Facultad de Química desde diciembre de 2017. Un puesto en el que la mujer comenzó un proceso de incapacidad temporal por ansiedad hasta marzo de 2021. Un proceso tras el que el servicio de prevención de riesgos laborales emitía un informe «en el que se recomendaba la adaptación del puesto de trabajo en su modalidad online» hasta 2024 incluido. La universidad no sólo no reaccionó ante el caso de acoso laboral, sino que inició un expediente sancionador a la empleada