Unidad de medida: campo de fútbol y piscina olímpica

No quiero entrar en la inexactitud de este sistema métrico, porque ni las piscinas, ni los campos de fútbol son todos idénticos: hay tolerancias y márgenes que dependen del terreno con el que se cuente durante su construcción tanto en dimensiones de ancho como de largo, como de profundidad (en las piscinas). ¿Plantea esto algún problema a la hora de hablar de esas unidades? No, todo lo contrario, da lo mismo que lo mismo da, es decir, otra ventaja de estas unidades coloquiales a granel: no necesitan precisión alguna.