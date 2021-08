La única foto de Pete Best y su sustituto en los Beatles, Ringo Starr, juntos

Un 14 de agosto de 1962, George Martin, infeliz con el papel del baterista Pete Best en The Beatles, decide comunicar a Brian Epstein y los otros tres miembros del grupo que se debe prescindir de él. Best tocó su último concierto la noche siguiente en The Cavern, Liverpool. Ringo Starr, que se acercaba al final de un compromiso de tres meses con Rory Storm & the Hurricanes en un campamento de vacaciones de Butlin, recibió una llamada telefónica de John Lennon, pidiéndole que se uniera a The Beatles.