Unas 2.000 personas en Cataluña y 20.000 en España tienen VIH y no saben que están infectadas

Unas 2.000 personas en Cataluña tienen VIH y no están diagnosticadas, ha afirmado el doctor Òscar Miró (Hospital Clínic de Barcelona) durante la jornada Objetivo 100. VIH 2021: Asignaturas Pendientes, que ha abordado cómo identificar a todo el que no sabe que vive con esta infección. Miró ha expuesto que en España hay más de 20.000 personas con VIH que no lo saben, de las que unas 2.000 están en Cataluña: "De esta forma, en cada servicio de Urgencias de Cataluña podemos tener entre 50 y 100 pacientes en nuestras áreas de referencia".