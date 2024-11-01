Un poco de Historia

Ya sé que no será muy popular, pero me parece importante entender un poco el proceso, la evolución histórica de la ciencia ficción. Muchos dirán que más que ciencia es fantasía, claro, lo entiendo, pero hay que poner las obras en contexto tanto histórico como cultural. Si alguien tiene más datos o mejora la información, bienvenido sea. (Siempre se queda algo en el tintero y no soy la zarza ardiente.)

*1897* GUGUSSE ET L'AUTOMATE.

George Méliès --- 1 minuto.

Parece que esta película se perdió en el trajín del tiempo, según los datos de que dispongo es una de las primeras películas de Méliès. Cuenta cómo un payaso se enfrenta a un actor que interpreta a un hombre mecánico.

*1897* LA CARNICERÍA MECÁNICA.

Louis Lumière --- 1 minuto.

Esta película sólo contaba con UNA escena, en la que un cerdo es introducido en el extremo de una máquina y salchicas y bacon salían por el otro extremo.

*1898* LA LUNA A UN METRO .

George Méliès --- 3 minutos.

La luna visita el observatorio de un astrónomo y se convierte en un hada. En Inglaterra se estrenó como "El sueño de un astrónomo" y en USA como "Un viaje a la luna".

*1901* AN OVER INCUBATED BABY.

Walter Booth --- 1 minuto.

Película inglesa en la que un accidente al encender el gas de una incubadora la calienta demasiado y el bebé sale siendo un anciano decrépito.

*1902* THE TWENTIETH CENTURY TRAMP.

Edison --- 1 minuto.

Copia de una película francesa de 1901 llamada "A la Conquete de l'Air". Típico ejemplo que más tarde se asoció con Edison y que no fue tal. En esta película el vehículo volador es una bicicleta. (Guiño, codazo.)

*1902* VIAJE A LA LUNA.

George Méliès --- 21 minutos.

Película coloreada que incluye una libre mezcla de Julio Verne con su nave disparada por un cañón y los selenitas de H.G. Wells, en la que se añaden algunas ideas propias del propio Méliès. En esta película, usó prácticamente todos los efectos de la época para crear un viaje increíble, fantástico y maravilloso.

*1907* DEUX CENT MILLES LIEUES SOUS LES MERS.

George Méliès --- 18 minutos.

Película basada en la obra de Verne (1870) "Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino" Situada en el contexto de un sueño, se combinan fantasías y especulaciones, con ninfas y criaturas submarinas con otras criaturas marinas más convencionales.

*1910* FRANKENSTEIN.

The Edison Company --- 16 minutos.

Pieza norteamericana basada en la obra de Mary Shelley. Al menos es lo suficientemente honesta como para considerarse una “adaptación libre”. La atmósfera es muy oscura pero el final de la película -cuando el monstruo desaparece- es un punto flojo de ésta.

*1911* ONE HUNDRED YEARS AFTER.

Pathe --- 13 minutos.

En el futuro las mujeres dirigirán el mundo, con hombres condenados a llevar típicos vestidos femeninos de la época y mujeres con pantalones. Lo único que hace falta es un poco de habilidad por parte del héroe que viaja en el tiempo para hacer cambiar las cosas.

*1912* A LA CONQUISTA DEL POLO.

George Méliès --- 33 minutos.

Última gran producción de Méliès. Los exploradores parten hacia el Polo en una nave con forma de cabeza de pollo, se estrellan y encuentran un gigante de hielo. Una verdadera joya del arte de marionetas.

*1916* HOMUNCULUS.

Deutsche Bioscop --- 6 episodios, 401 minutos en total.

Serie alemana basada en una historia de Robert Reinert, en la que el hombre creado por un científico es, a diferencia de Frankenstein, físicamente perfecto. Pero al descubrir cómo fue creado y saber que tiene alma y es incapaz de amar, se venga de la humanidad. Perseguido por su creador para destruirlo, al final es irónicamente destruido por un rayo.

*1917* HIMMELSKIBET.

Holger Madsen --- 97 minutos.

Quizás esta película se pueda considerar la primera historia espacial de la pantalla, en la que un profesor y su hijo visitan Marte, donde encuentran una pacífica y sabia raza de marcianos vegetarianos.

*1918* ALRAUNE.

Eugen Illes --- 88 minutos.

Una especie de versión femenina de Frankenstein desde el punto de vista alemán, en la que un científico impregna a una prostituta con el semen de un asesino ahorcado, creando una mujer hermosa pero sin alma. Al enterarse de su origen se vuelve en contra del científico.

*1924* AELITA.

Mezrabpom --- 120 minutos.

Película rusa basada en la obra de Tolstoi del mismo nombre, en la que un inventor, un soldado y un detective parten hacia Marte, donde fomentan una revolución infructuosa. Increíbles decorados art-deco, vestuario de otro mundo. A los críticos soviéticos parece que no les gustó mucho, pero tuvo gran acogida entre el público soviético.

*1926* METRÓPOLIS.

Fritz Lang --- 75 minutos.

Quizás (quizás) la obra maestra de Fritz Lang. Freder, hijo del gobernante se enamora de María, una virtuosa hija de obreros. El padre la secuestra y la cambia por un doble robot de ella, que incita a los obreros a una revuelta que los aniquilará a todos, dejando el trabajo en manos de los robots. La verdadera María y el hijo del gobernante salvan a los obreros. Todo un hito en la historia del Cine.

*1929* LA MUJER EN LA LUNA .

Fritz Lang --- 97 minutos.

Puede que no supiera que estaba haciendo Historia o quizás no lo hizo tan bien como en su anterior película, pero por diversos motivos esta obra me parece una verdadera joya, no sabría explicar por qué. Fue prohibida por los nazis, nunca he sabido por qué. Viajan a la Luna en busca del oro que allí hay, aunque todo tiene un cierto aire romántico, como las correas en suelo y paredes para poder andar en gravedad cero, inventó la cuenta atrás en un esfuerzo del cineasta por hacer más dramático el despegue del cohete.

*1930* ALRAUNE .

Richard Oswald --- 103 minutos.

Esta es la versión sonora de la película anterior. Ewers, el escritor de la novela, era un extraño nazi en potencia. Alraune trata de un hombre que impregna a una mujer con el semen de un criminal, el perverso resultado es una terrible femme fatale, por llamarle de alguna manera.Esta película cuenta con Brigitte Helm, la actriz de Metrópolis, y aquí carece de su extraño atractivo sexual y se no profundiza las implicaciones del determinismo genético, pero según parece, Hitler captó la idea... por desgracia.

*1931* EL DOCTOR FRANKENSTEIN .

James Whale --- 71 minutos.

La más popular y conocida de todas las películas hechas sobre el monstruo de Frankenstein. Una película que cuenta con el inolvidable Boris Karloff en el papel del monstruo. El británico Whale dirigió con un estilo fantástico y marcadamente expresionista esta pequeña joya donde la ficción y el terror se unen para dar un ser reconstruido con todos los trozos de nuestra humanidad más terrorífica a la vez más ingenua.

(Continuaré.) (Si os parece interesante.)