Bienvenidos a la XLIV edición de Supervivientes en pelotas, este año en Orcasitas.

Los concursantes ganan puntos con los orgasmos de los televidentes, que pueden vivirlo en primera persona con su sensotraje y sus lentillas 3D. Recuerden que pueden teledirigir sus acciones durante unos minutos sin restricciones enviando un CryptoMS de pago.

La favorita es ZorritaPresumida40, que ganó la edición anterior provocando un orgasmagnum en toda la meseta tras violar a RataVioleta26 con una seta alucinógena, controlada por KarmaSutra69.

Su contrincante fue descalificado al ser cazado masturbándose con fotos de poliedros sensomorfos generados por IA, lo que llevó a descubrir que se pinchaba Sensaciones Ajenas, la droga que está haciendo estragos entre la juventud.

Recuerda: Di no a las drogas Open Source, las nuestras están testadas en clones sin neocortex: Pura Amígdala.

¡ Ya salen los concursantes tatuados por sus sponsors ! Prepucios Martínez, Clonamos tu Suegra...

¡ Que gane el más bestia !