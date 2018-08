Uminami: Theo Jansen presenta su nueva escultura propulsada por el viento

Texto via hackaday.com/2018/08/16/theo-jansen-invents-a-faster-simpler-wind-powe Theo Jansen ha ideado un nuevo e intrigante animal propulsado por el viento que corre a lo largo de la playa con sorprendente velocidad y gracia. Según Jansen, "no tiene articulaciones articuladas como las hebras clásicas, por lo que no tienen arena en las articulaciones y no tienes que lubricarlas". Se llama UMINAMI, que apropiadamente significa "ola oceánica". " en japonés.