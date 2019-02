Ultimátum del independentismo a Sánchez: sin gestos reales, no hay presupuestos

"Lo que haremos es preguntar a ERC que explique qué es lo que no le gusta de estos presupuestos, qué medidas son las que no le gustan," ha replicado Felipe Sicilia después del anuncio hecho por el partido independentista desde Barcelona. Les ha preguntado si "vale la pena alinearse con la derecha por una cuestión en la que el gobierno (español) no puede hacer absolutamente nada, como es interferir en la justicia".