La última víctima de la transfobia se llamaba Ekai y solo tenía 16 años

Ekai se ha suicidado. Era un joven que luchaba cada día por ser reconocido como lo que era desde su nacimiento, un chico. No parece que sea tan difícil pero su día a día era una lucha constante que no ha podido soportar. Ana y Elaxar, madre y padre de Ekai, hoy lloran por la pérdida de su hijo como nadie que no lo haya pasado puede imaginar. Hoy es el día de llorar por esta pérdida pero también es el día de seguir luchando por los derechos de unas personas que no tienen más forma de luchar por ello que siendo quienes son.