UGT pide que se realicen cribados en playas y barrios de Tenerife para que la gente participe

Bautista ha explicado que el personal del Servicio Canario de la Salud podría montar carpas en las zonas con mayor afluencia de la Isla. “Tenemos que buscar a los asintomáticos que no detectamos, ya si no lo hacemos así, seguiremos fracasando una y otra vez. Ahí tenemos el ejemplo del pasado fin de semana, que no acudió ni la mitad de la gente que estaba convocada a los centros de Salud de La Cuesta, Tíncer y San Isidro. Está claro que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tendrá que ir a la montaña”