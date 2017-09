La Unión Europea suprimió un estudio de 300 páginas que encontró que la piratería no perjudica a las ventas [ENG]

La Comisión Europea pagó 360.000 euros por un estudio sobre cómo la piratería afecta las ventas de música, libros, videojuegos y películas con derechos de autor. Pero la UE nunca compartió el informe, posiblemente porque determinó que no hay pruebas de que la piratería sea un problema importante. El informe concluyó que: "En general, los resultados no muestran evidencia estadística sólida de desplazamiento de ventas por infracciones de derechos de autor en línea. Eso no significa necesariamente que la piratería no tiene ningún efecto, pero...