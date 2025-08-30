Tyrone Power, la estrella de Hollywood que falleció en Madrid vestido de personaje bíblico

Como cualquier otro día de rodaje, el sábado 15 de noviembre de 1958, a las nueve de la mañana, Tyrone Power entró por la puerta de Sevilla Films. Los estudios situados en el madrileño barrio de Chamartín de la Rosa, al norte de la ciudad, acogían desde hacía semanas el rodaje de Salomón y la reina de Saba. La superproducción estadounidense, dirigida por King Vidor y la que también participaba Gina Lollobrigida, se había convertido en todo un acontecimiento en la España de finales de la década de los cincuenta. Una angina de pecho acabó el.