En una mañana fría y brumosa a finales de octubre de 2017, después de 11 intentos previos, Brad Gobright y Jim Reynolds rompieron el anterior récord al escalar The Nose (El Capitán) con un nuevo tiempo increíble de 2 horas y 19 minutos y 44 segundos. Ver como lo hicieron ha sido uno de los espectáculos más increíbles que he visto en mi vida; una increíble muestra de maestría sobrehumana diferente a todo lo que he visto antes ...