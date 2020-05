Twitter señala un tuit de Trump con un aviso de "glorificación de la violencia"

Twitter ha marcado este viernes con una señal de advertencia una publicación del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que amenaza con disparos en respuesta a los disturbios civiles en Minneapolis (Minesota) que estallaron a raíz del asesinato de George Floyd, un afroamericano que murió bajo custodia policial a principios de esta semana, lo que desató una ola de indignación nacional.Dicho tweet terminaba con el mensaje de origen racista when the looting starts the shooting starts (cuando los saqueos empiezan, los tiroteos empiezan)