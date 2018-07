En 1984 el grupo Twisted Sister lanzó su exitoso disco “Stay Hungry”, que incluía entre sus singles la canción “We’re Not Gonna Take It” (“No lo aceptaremos” o “No lo tomaremos”, en su traducción al español), un tema escrito por el cantante Dee Snider y cuya letra hablaba de la necesidad de los jóvenes de no aceptar imposiciones ajenas y mantenerse firmes.