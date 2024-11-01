TVE muestra la primera promo de 'Top Chef: Dulces y famosos', el 'talent' con Belén Esteban que ficha a más famosos  

La televisión pública ya calienta motores para su nuevo talent con celebrities, Top Chef: Dulces y famosos que estrenará en enero, su nuevo concurso de repostería que cuenta con rostros como Belén Esteban, Luis Merlo, Marina Castaño, la drag queen Samantha Ballentines o Ivana Rodríguez, hermana de la mujer de Cristiano Ronaldo, a los que se unirán nuevos famosos: la Maestra Benita (antes Maestro Joao), Nicolás Coronado, Ana Morgade y Alejandra Osborne.
"hermana de la mujer de Cristiano Ronaldo" ...
" Alejandra Osborne " ... he buscado, pensaba que era hermana, es la hija ...
" Belén Esteban " ... famosa por haberle tocado la chorra a un matatoros.
Que lo haga Tele 5, Antena 3, o cualquiera otro ... me da igual ... ¿pero una televisión pública pagada por impuestos ?
Y me da igual que lo haga RTVE (controlada por los rojos / comunistas / stalinistas ) o Tele Madrid (controlada por otros rojos / masones / zurdos )