TVE y las gráficas del desempleo de Mayo

El viernes pasado estaba yo tan tranquilo ocupándome de mis asuntos cuando veo de forma fugaz una gráfica sobre los datos del paro en Mayo en el Telediario de TVE, ese que es líder, riguroso, de calidad y todo eso. No le hubiera prestado mayor atención si no hubiera saltado un detalle que me pareció raro.El detalle fue esa última cifra de 3.461.123. Si se fijan, verán que el extremo de la gráfica está en el nivel de los tres millones, cuando debería estar más alto. ¿Tenemos un nuevo caso de anumerismo?