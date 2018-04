Turull se encara también al juez Llarena: "Usted me ha convertido en un preso político"

El ex conseller de Presidencia del Govern depuesto, Jordi Turull, se ha encarado también este miércoles al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al que ha acusado de convertirle en un preso político. "No sé si yo era un preso político en noviembre, pero ahora no tengo ninguna duda: usted me ha puesto en la cárcel porque, como dice literalmente en su auto, yo 'no garantizo un acertado retorno al autogobierno'". "De los presos políticos que salieron de prisión sólo volvieron a ingresar los que han hecho política", ha agregado.