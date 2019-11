"Turquía trata de exterminar a los kurdos con el silencio cómplice de Occidente"

Aún no han pasado ni 24 horas desde que aterrizara en Barcelona y Amina Hussein sigue sin poder sacudirse una angustiosa mezcolanza de sentimientos tras visitar el Kurdistán sirio, azotado por Turquía y por grupos armados locales tras la espantada de EEUU de la zona. Confiesa que viene "cambiada" y que no puede evitar sentirse "culpable" por tener una residencia europea que le sirve de salvoconducto para salir de un infierno que otros no pueden evitar.