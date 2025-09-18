edición general
Una turista británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm

La Policía Local de Benidorm ha detenido a una británica de 63 años por el homicidio de una compatriota suya de 65 a la que ha estrangulado en un apartamento de la capital de la Marina Baixa durante una discusión cerca de la medianoche de este miércoles. Al parecer, según los primeros datos que han trascendido, la habría asesinado con el cable de una aspiradora y de momento se desconoce cuál era el motivo del enfrentamiento verbal entre ambas, del que fue testigo al menos una tercera amiga de las anteriores.

17 comentarios
Comentarios destacados:    
#5 PerritaPiloto
Si tú mejor amiga te estrangula con un cable debes desconfiar de su amistad.
5
Mikhail #8 Mikhail
#5 Iba a escribirlo yo, pero ya está puesto. Positivo y me largo.

P.D. Grandes, Les Luthiers.
1
Urasandi #17 Urasandi
#5 Warren ¿todavía hay asuntos que te retienen en Miami?
0
Fedorito #1 Fedorito
Si la hubiese lanzado por el balcón igual no habría levantado sospechas.
2
Gry #2 Gry
Es lo que hacen los anglosajones con sus amigos. :hug:
1
#14 Shibuya
Religión de paz
1
#6 laruladelnorte
Un apartamento en el Rincón de Loix
Las tres se alojaban, según las primeras informaciones, en un apartamento de un bloque de viviendas en el Rincón de Loix, una zona históricamente ocupada por turistas ingleses hasta el punto de que buena parte de los servicios en esa área, desde locales de ocio a supermercados o inmobiliarias, son de y para británicos de manera casi exclusiva.

Parece el anuncio de una inmobiliaria. ¬¬
1
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
Ya no se lanzan solo por el balcón ahora también estrangulan usando el cable de un aparato eléctrico, estos ingleses no paran de inventar cosas, cual sera la próxima. xD
0
victorjba #12 victorjba
Eso les pasa por no tener una aspiradora sin cable, que están de oferta xD
0
kinnikuman #9 kinnikuman
Menudo cableo que se pillaría
(too soon?)
1
#13 Tunguska08Chelyabinsk13
Normal! "Pasando la aspiradora a las 5 de la mañana!!!" " "Ahora verás...!!!" Declararon que habían oído los vecinos del inmueble.

PD: Dramatización, cualquier similitud con la realidad de los hechos es mera coincidencia.
0
Cantro #4 Cantro
Y por esto me gusta viajar solo
0
#15 DonaldBlake
Con lo fácil que era empujarla por el balcón y que pareciese muerte natural.
0
#7 Kuruñes3.0
Britons.
0
#3 CarlosSanchezDiaz
Estaban piripis
0
TripleXXX #16 TripleXXX
Este crimen sucks
0
Ed_Hunter #10 Ed_Hunter
Medianoche y con el cable del aspirador, sospecho que tenían una irreconciliable discrepancia respecto a la hora de pasar la aspiradora.
0

