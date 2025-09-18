Una turista británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm

La Policía Local de Benidorm ha detenido a una británica de 63 años por el homicidio de una compatriota suya de 65 a la que ha estrangulado en un apartamento de la capital de la Marina Baixa durante una discusión cerca de la medianoche de este miércoles. Al parecer, según los primeros datos que han trascendido, la habría asesinado con el cable de una aspiradora y de momento se desconoce cuál era el motivo del enfrentamiento verbal entre ambas, del que fue testigo al menos una tercera amiga de las anteriores.