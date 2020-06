El turismo en Asturias: pendiente de la última hora y sin invasión madrileña

Es un verano atípico el que se viene por delante. La nueva normalidad no termina de llegar ni de conocerse a ciencia cierta, y con ella viene la incertidumbre de los turistas españoles, que no terminan de dar el paso y reservar. El verano llega con un sabor agridulce pues hay mucha gente que sigue sin cobrar el ERTE, muchos trabajadores comienzan ahora a acudir a sus empleos en vez de empezar las vacaciones, y mucho no saben cómo serán esos periodos de descanso.