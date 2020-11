La turba contra Rocío Piso, por Antonio Maestre

Todo mal. Ya no hay vuelta atrás. La falta de reflexión y la inmediatez con la que decidimos lo que esta bien o mal nos impide acertar con nuestras decisiones y convertirnos en turba. No está bien difundir conversaciones privadas. Elena se equivocó. Pero es que no está bien escuchar conversaciones privadas, no deberíamos hacerlo cuando alguien difunde esas conversaciones. Está peor aún difundirlas y hacer que la bola crezca hasta convertir a tres chicas de 19 años en un objeto de caza. Las tres compañeras de Elena se equivocaron.