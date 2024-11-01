La Tumba del Nadador de Paestum: el enigma griego que sigue vivo

En 1968, una tumba hallada en Paestum devolvió a la luz una de las imágenes más desconcertantes del arte antiguo: un joven suspendido en el aire, en el instante exacto en que se lanza al agua. Desde entonces, arqueólogos e historiadores del arte discuten su sentido. Un libro reciente de Tonio Hölscher propone mirarlo de otro modo: no como emblema de muerte, sino como celebración de juventud, eros y plenitud vital.