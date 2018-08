Tuiteros,sorprendidos de que Cs no apoye la exhumación de Franco:“Ay, madre.Que al final van a ser de derechas"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado este miércoles que su partido no apoyará la convalidación en el Congreso del decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Franco. La noticia ha dejado totalmente estupefactos a los tuiteros (guiño) que no entienden cómo pueden no votar a favor de la retirada de los restos del dictador, máxime siendo un partido de centro (guiño, codazo), y sobre todo cuando el año pasado ya votaron a favor de tomar esta medida, siendo Ciudadanos un partido reconocido sobre todo por su coherencia..