Tuenti no tenía filtros. En ningún sentido. Era costumbrismo puro y todavía no le temíamos a la huella digital, así que subíamos fotos bebiendo, fotos fumando, fotos bebiendo y fumando y fotos bebiendo o fumando en bares porque aún se podía fumar en los bares. En Tuenti no parecíamos, como en Instagram: en Tuenti éramos.