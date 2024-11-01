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Tucker Carlson es tan valiente!!!!! [ENG]  

Tucker Carlson es una pobre alma torturada por haber apoyado a Trump. Stella Magz hace una ácida crítica sobre el arrepentimiento del presentador.

| etiquetas: tucker carlson , critica
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