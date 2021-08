Tucker Carlson llama a la acción: los estadounidenses deben alzar la voz para defender sus libertades

Y continuó: «La sociedad se ha vuelto increíblemente conformista. Lo veo en mis hijos y sus amigos. Mis hijos no están de acuerdo con muchas de estas cosas, pero el espíritu de la época es: ‘Bueno, no quiero salirme del rebaño’. No celebramos en absoluto a los inconformistas. … Es una sociedad tan soviética, ahora. Lo que celebramos son los que se unen al equipo. ‘Oh, mira, este tipo se vacunó. Es un héroe. Tomó su medicina’. Es una locura».