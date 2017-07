Tú no eres un viajero, eres un turista acomplejado (o, lo que es peor aún, un jeta)

(...) Distinguirse del concepto de “turista” y afirmar que uno es un “viajero”, aunque a efectos prácticos, uno y otro parezcan indistinguibles. ¿Alguna vez han oído a alguien afirmar con sinceridad “sí, yo soy un turista y me encanta serlo”? Probablemente nunca, ya que no hay palabra más infectada que esa. Por el contrario, ¿cuántas veces han escuchado eso de “yo no soy turista, yo me considero un viajero”? Unas cuantas.