Por qué tu coche va peor con suspensiones duras – Dinámica Vehicular 101 [61 min.]  

Te explico cómo calcular la dureza ideal de los muelles de un coche según su frecuencia natural, y por qué más duro no siempre significa mejor. Descubre el límite real entre confort, control y adherencia en la suspensión. — Primer episodio de la serie 'Dinámica Vehicular 101 Hoy vamos un paso más allá: ponemos números al confort, explicando cómo la frecuencia natural de los muelles define el límite entre control y comodidad. Qué significa “frecuencia” en suspensión ► Cómo se relacionan los baches y la velocidad con el confort [Sigue en #1
]
► Qué ocurre cuando te pasas de rigidez y entras en resonancia
► Cómo la física (y el cuerpo humano) marcan el límite real de confort y adherencia
► Por qué 2 Hz es el punto clave para todo coche de calle o deportivo
— En este primer módulo de Dinámica Vehicular 101 abordamos los fundamentos físicos del confort y la adherencia, desglosando cómo la suspensión traduce las irregularidades del asfalto en movimiento y fuerza sobre la… » ver todo el comentario