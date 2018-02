Tú antes molabas: 11 iconos rebeldes que se convirtieron en merchandising  

Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así… pero si me enseñas la chequera todo se puede negociar. Esa podría ser más o menos la síntesis del diálogo interior que nos encontraríamos al zambullirnos en la mente de algunos de los personajes que pueblan este artículo. Porque, vamos a ver, si a un diseñador se le ocurrió montar un desfile de moda inspirado en el uniforme de los presos en los campos de concentración nazis, no irás a pensar que aún queda algo a salvo: Che Guevara, CCCP, Obbey, subcomandante Marcos...