Un tsunami de familias sin hogar dispuesto a repoblar la España vaciada

Muñotello, un pueblo de Ávila de 60 habitantes en España, celebra las fiestas navideñas de este año con 7 habitantes nuevos. Son dos familias que se quedaron sin hogar durante la pandemia y que la Fundación Madrina ha podido relocalizar para poder repoblar la zona. Una es la de los colombianos Nalliby y Juan. Tienen 4 hijas y la pequeña está en España. Gracias a que han podido ir a vivir al pueblo, los servicios sociales no se tienen que llevar a su hija. "Cuando me dijeron de ir para el pueblo, a mí no me importaba como estuviera la casa..