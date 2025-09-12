·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12436
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
4110
clics
4 claves para eliminar los microplásticos de tu vida
5245
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
5223
clics
Sánchez, a Feijóo: "Repita conmigo, lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
3183
clics
Richard Gere (76 años): “Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años"
más votadas
563
Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"
375
El juez Peinado publica una foto del presunto asesino de Charlie Kirk
510
Charlie Kirk, morir como piensas
460
Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza
490
Manu Carreño: "Lo que este país está diciendo es que no quiere que un equipo con el nombre de Israel siga paseando por las ciudades españolas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
10
clics
Trump, tras la decisión del Supremo brasileño de condenar a Bolsonaro: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo"
«Me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera», ha dicho el magnate al respecto
|
etiquetas
:
trump
,
bolsonaro
,
golpe de estado
,
brasil
,
eeuu
,
condena
6
1
0
K
90
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
90
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
El papel de víctima mientras dan golpes de estado
La clásica jugada de Israel, hacen las peores barbaridades y se presentan como víctimas
7
K
102
#4
Ovlak
Eso que tendrían que haber hecho contigo. Brasil ha demostrado ser un estado de derecho más serio y consolidado que EEUU.
6
K
88
#2
pepel
Parecido no, tú conseguiste manipular a la justicia.
4
K
69
#3
Verdaderofalso
#2
no la manipulo, si no que alargo el proceso judicial lo máximo posible
3
K
71
#6
Grahml
Si Trump no casca pronto, esperemos que sea al menos para verle en un proceso judicial por todas las tropelías ilegales que está haciendo y que acabe entre rejas.
Que le parezca "sorprendente" esta sentencia, probablemente sea un signo de miedo, sabiendo que él estuvo cerca de eso.
Nada me alegraría más que viviera realmente acojonado por verse en la cárcel, nivel Epstein. Y bueno, si ya acaba como él, "encontrado" muerto en su celda, tendríamos el exponente máximo de justicia poética.
2
K
43
#5
XtrMnIO
Trumpi se libró porque EEUU es más corrupto aún que Brasil.
2
K
37
#7
pitercio
Es que en USA al final triunfó el golpe.
0
K
12
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La clásica jugada de Israel, hacen las peores barbaridades y se presentan como víctimas
Que le parezca "sorprendente" esta sentencia, probablemente sea un signo de miedo, sabiendo que él estuvo cerca de eso.
Nada me alegraría más que viviera realmente acojonado por verse en la cárcel, nivel Epstein. Y bueno, si ya acaba como él, "encontrado" muerto en su celda, tendríamos el exponente máximo de justicia poética.