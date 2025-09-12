edición general
Trump, tras la decisión del Supremo brasileño de condenar a Bolsonaro: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo"

«Me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera», ha dicho el magnate al respecto

etiquetas: trump , bolsonaro , golpe de estado , brasil , eeuu , condena
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El papel de víctima mientras dan golpes de estado

La clásica jugada de Israel, hacen las peores barbaridades y se presentan como víctimas
Ovlak #4 Ovlak
Eso que tendrían que haber hecho contigo. Brasil ha demostrado ser un estado de derecho más serio y consolidado que EEUU.
pepel #2 pepel
Parecido no, tú conseguiste manipular a la justicia.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 no la manipulo, si no que alargo el proceso judicial lo máximo posible
#6 Grahml
Si Trump no casca pronto, esperemos que sea al menos para verle en un proceso judicial por todas las tropelías ilegales que está haciendo y que acabe entre rejas.

Que le parezca "sorprendente" esta sentencia, probablemente sea un signo de miedo, sabiendo que él estuvo cerca de eso.

Nada me alegraría más que viviera realmente acojonado por verse en la cárcel, nivel Epstein. Y bueno, si ya acaba como él, "encontrado" muerto en su celda, tendríamos el exponente máximo de justicia poética.
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Trumpi se libró porque EEUU es más corrupto aún que Brasil.
pitercio #7 pitercio
Es que en USA al final triunfó el golpe.
