Trump respalda al demócrata Cuomo frente al demócrata Mamdani en las elecciones de Nueva York (ING)

Trump hizo su respaldo más explícito a Andrew Cuomo en la carrera por la alcaldía de Nueva York, instando a los votantes demócratas a apoyarlo para evitar que el “comunista” Zohran Mamdani gane. Afirmó que, si Mamdani triunfa, la ciudad será un “desastre económico y social” y que limitaría los fondos federales destinados a Nueva York. Rechazó también al republicano Curtis Sliwa, insistiendo en que Cuomo, pese a su pasado polémico, es la única opción viable para evitar el colapso de la ciudad.

jm22381 #1 jm22381
Le ha dado el beso de la muerte {0x1f480} Mamdani va a ganar
iñakiss #4 iñakiss
#1 no se, de todos modos fíjate la coacción de si Mamdani triunfa, la ciudad será un “desastre económico y social” y que limitaría los fondos federales destinados a Nueva York , es muy sobrado lo de este trump, en su anterior legislatura no lo recuerdo tan macarra…
Findeton #6 Findeton
#4 ¿Me puedes poner UN solo ejemplo de un estado comunista que haya funcionado?
#8 Juantxi
#6 El nuevo líder mundial, funciona a tope, bajo la dirección de un artido comunista, con una economía totalmente planificada. Más que nos pene.
#3 Eukherio
Nunca entendí lo de apoyar a un candidato del partido rival. ¿Cómo le va a ayudar a un candidato lo de recibir el apoyo de un político al que sus potenciales votantes nunca votarían? El candidato de Podemos que ilusionó a Santiago Abascal... seguro que lo peta.
#7 XXguiriXX
#3 No ayuda, perjudica totalmente. La paliza va a ser épica.
#5 fillodebreoganhn
Equivalente a unha sentenza de morte política.
