Trump respalda al demócrata Cuomo frente al demócrata Mamdani en las elecciones de Nueva York (ING)

Trump hizo su respaldo más explícito a Andrew Cuomo en la carrera por la alcaldía de Nueva York, instando a los votantes demócratas a apoyarlo para evitar que el “comunista” Zohran Mamdani gane. Afirmó que, si Mamdani triunfa, la ciudad será un “desastre económico y social” y que limitaría los fondos federales destinados a Nueva York. Rechazó también al republicano Curtis Sliwa, insistiendo en que Cuomo, pese a su pasado polémico, es la única opción viable para evitar el colapso de la ciudad.