Trump recurre a Fox para alardear de su "gran trato" con los talibanes: Twitter se revela (en)

Las cosas no van bien en Afganistán, y eso sucederá siempre que uno confíe en que los talibanes cumplirán con su palabra o actúen como estadistas razonables (no habrá mujeres hablando en su nombre). La persona que se queja más alto y más fuerte de la situación es Donald Trump, quien “trabajó sin cesar” en reuniones con los talibanes. Trump parece creer que las cosas hubieran ido mejor si la retirada de las tropas hubiera estado bajo su supervisión, a lo que muchos preguntan: ¿por qué no lo ha hecho? Tenemos todos los indicios de todo lo que…