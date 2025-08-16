edición general
Trump quiere transformar Occidente y devolverle su pasado de gloria y "orden"

La administración Trump se inspira en la imagen del Imperio Romano y en su propia versión del cristianismo para reforzar su percepción de los valores occidentales e imponer alianzas bilaterales condicionales. Esta invocación de los valores judeocristianos se opone directamente a la autoconcepción de la UE como un orden político secular, pluralista y poscristiano. Donde el liberalismo europeo enfatiza el multiculturalismo y la separación de la iglesia y el estado, el trumpismo exalta los absolutos morales, la autoridad religiosa y la pureza.

powernergia #5 powernergia
"Orden, gloria, tradición"...

De primero de fascismo.
#9 Barriales
#5 "Orden, gloria, traición"...

De primero de fascismo.
emuman #15 emuman
#5 #9 OGeTe...por donde siempre ha dado el fascismo.
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario *
Lo que quieren es que lo poco que queda en Europa de Estado de bienestar, pluralismo, sanidad universal, educacion pública de calidad, y de protección al consumidor, desaparezca, para que seamos un estercolero capitalista al estilo de EEUU. Y ahí es cuando perderemos nuestro status la mayoría de ciudadanos, mientras que unos pocos se harán (aún mas) escandalosamente ricos.
En resumen, quieren instalar una plutocracia mundial.
#3 R2dC
No ha leído un puto libro de historia de su pais, que coño va a saber cuando fue nuestro "pasado de gloria y orden"
#10 UNX
Esto no es nuevo, hace tiempo que la ultraderecha globalista, con polos en Washington DC y Moscú, está haciendo propaganda de su ideología y con bastante éxito. Vamos camino al tecnofeudalismo y en parte será porque lo hemos votado.
#18 pcmaster
¿Orden? Pero si está poniendo al país patas arriba... xD
silvano.jorge #14 silvano.jorge
Se inspira en la caída del imperio romano, que en parte provocó en cristianismo.
#20 chocoleches
Necesitamos un bocachancla en Europa que responda este discurso delirante. Un Oscar Puente que haga un tuit diciendo "Marco amigo, cuando te pasas con la cocaína hablas como un nazi"

Y luego diremos que no nos representa y tal, pero hay que romper esta dinámica de relato que está construyendo Estados Unidos.
SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones
¿Podemos hacer algo para que nos considere oriente y nos deje en paz el puto costras naranja este?
oceanon3d #13 oceanon3d *
Pues nada nuevo; lo mismo que las primeras décadas del siglo pasado con Benito, Hittler y demás basura.

Supongo que Abascal en esta función anhela interpretar el papel del Caudillo de un solo huevo.
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Todo bajo el yugo gringo, claro.
Penetrator #19 Penetrator *
#_7 Israel es vasallo de EEUU, que a su vez está comprado por los lobbies sionistas.
riska #11 riska
Este tipo quiere definir lo que es occidente. Y mañana será otra cosa, según el pie con que se levante.
treu #2 treu
Y para eso subirá más aranceles
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Pues mira que organice unas cruzadas para retomar Tierra Santa
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 Hace 70 y tantos años que su avanzadilla sionista está en ello.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#4 Otra vez liándome
¿No era USA vasalla de Israel?
¿Ahora dices que es al revés? ¿En qué quedamos?
powernergia #12 powernergia *
Pues si que te enteras bien.

#4

Edit, esto era para el ignorante del ignore el tal ElenaCoures1en #_7.

Voto negativo por perdida de tiempo.
Asimismov #16 Asimismov *
#_7 ( #4 ) es una relación víctima verdugo donde se intercambian los papeles, vamos: sado-maso reversible.
