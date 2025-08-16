Trump quiere transformar Occidente y devolverle su pasado de gloria y "orden"

La administración Trump se inspira en la imagen del Imperio Romano y en su propia versión del cristianismo para reforzar su percepción de los valores occidentales e imponer alianzas bilaterales condicionales. Esta invocación de los valores judeocristianos se opone directamente a la autoconcepción de la UE como un orden político secular, pluralista y poscristiano. Donde el liberalismo europeo enfatiza el multiculturalismo y la separación de la iglesia y el estado, el trumpismo exalta los absolutos morales, la autoridad religiosa y la pureza.