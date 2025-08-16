Trump quiere transformar Occidente y devolverle su pasado de gloria y "orden"

La administración Trump se inspira en la imagen del Imperio Romano y en su propia versión del cristianismo para reforzar su percepción de los valores occidentales e imponer alianzas bilaterales condicionales. Esta invocación de los valores judeocristianos se opone directamente a la autoconcepción de la UE como un orden político secular, pluralista y poscristiano. Donde el liberalismo europeo enfatiza el multiculturalismo y la separación de la iglesia y el estado, el trumpismo exalta los absolutos morales, la autoridad religiosa y la pureza.
De primero de fascismo.
De primero de fascismo.
En resumen, quieren instalar una plutocracia mundial.
Y luego diremos que no nos representa y tal, pero hay que romper esta dinámica de relato que está construyendo Estados Unidos.
Supongo que Abascal en esta función anhela interpretar el papel del Caudillo de un solo huevo.
¿No era USA vasalla de Israel?
¿Ahora dices que es al revés? ¿En qué quedamos?
