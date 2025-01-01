edición general
11 meneos
8 clics
Trump no tiene base legal para desplegar tropas en Chicago [en]

Trump no tiene base legal para desplegar tropas en Chicago [en]

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusa al presidente republicano de Estados Unidos de fabricar una crisis y abuso de poder. Líderes demócratas en Estados Unidos advierten que el presidente Donald Trump no tiene autoridad para desplegar tropas estadounidenses en Chicago a la vista de los planes de la administración para enviar soldados de la Guardia Nacional.

| etiquetas: usa , política estadounidense , donald john trump , populismo neofascista
10 1 0 K 132 actualidad
7 comentarios
10 1 0 K 132 actualidad
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
¿Base legal?
Marty, a donde vamos, no necesitamos base legal.  media
11 K 145
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 #5 igual es hora de hacerle algún juez una visita como a John Bolton
0 K 20
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Y como está demostrando, ni falta que le hace. ¿Quién se lo va a impedir?
2 K 41
comadrejo #5 comadrejo
El es la ley, el aZOte de los jueces ewoks comunistos. :troll:
1 K 24
rogerius #4 rogerius
#1 «"Donal Trump trata de manufacturar una crisis, politiza a los militares y abusa de su poder para distraer del daño que está causando a las familias trabajadoras", dice JB Pritzker.»

Y eso podría no ser lo único que busca el naranjito.
0 K 19
joffer #7 joffer
Verás tú cómo si.
0 K 11

menéame