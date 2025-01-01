Trump no tiene base legal para desplegar tropas en Chicago [en]

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusa al presidente republicano de Estados Unidos de fabricar una crisis y abuso de poder. Líderes demócratas en Estados Unidos advierten que el presidente Donald Trump no tiene autoridad para desplegar tropas estadounidenses en Chicago a la vista de los planes de la administración para enviar soldados de la Guardia Nacional.
Marty, a donde vamos, no necesitamos base legal.
Y eso podría no ser lo único que busca el naranjito.