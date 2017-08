Trump masajea su ego dos veces al día con una carpeta con noticias positivas sobre sí mismo

Dos veces al día desde el comienzo de la administración de Trump se prepara una carpeta especial para el presidente. La primera está lista alrededor de las 9:30 am y la se entrega alrededor de las 4:30.¿Cuál es su contenido? ¿Planos de plataformas de misiles en Corea del Norte? ¿Información sensible sobre el Daesh? No, las carpetas están llenas de capturas de pantalla de programas de televisión por cable, recortes de prensa, tweets de admiradores y transcripciones de entrevistas televisivas en las que los invitados le adulan.