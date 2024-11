Trump le habla al cerebro reptiliano

Es el grito de los que se resisten a que el sueño americano les abandone, tanto de blancos que lo vivieron, como de latinos que lo fueron a buscar. Uno de cada tres estadounidenses está agobiado por deudas, el endeudamiento es un indicador de la pobreza estadounidense que no se ve. Si eres blanco con bajo nivel de escolaridad y tienes entre 40 y 55 años las posibilidades de morirte han aumentado constantemente desde 2005 (suicidios, drogas y alcoholismo explican este aumento). Si no hay sueño americano para mí, que no haya paz para las élites.