Trump gana Pennsylvania haciendo imposible una victoria de Clinton: Trump gana la Presidencia de EE.UU

Associated Press y el New York Times declaran la victoria de Trump en Pennsylvania. CNN, además declara su vitoria en Utah, y únicamente con los 20 votos electorales de Pennsylvania, con los Estados que quedan por contar, se hace matemáticamente imposible una victoria de Clinton. Trump se convierte, de esta manera, en Presidente electo de EE.UU con casi 300 votos electorales de 538 posibles. Clinton, previsiblemente, no hará un discurso de felicitación por temor a una situación similar al 2000, según ha informado John Podesta.