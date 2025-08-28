edición general
Trump duplica los aranceles, India redobla su apuesta con mayores importaciones rusas [en]

India planea aumentar sus importaciones de petróleo ruso en septiembre, según un informe, a pesar de que Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha duplicado los aranceles sobre las exportaciones indias, alegando su compra de crudo ruso. Según el informe de Reuters, se espera que las refinerías indias aumenten sus compras entre un 10 % y un 20 % con respecto a los niveles de agosto, lo que supone entre 150 000 y 300 000 barriles diarios, según datos comerciales preliminares.

Tengo mis dudas de que la india pueda hacer tal cosa
#2 Si no hay oleoducto las compras de combustibles se harán por barco así que no creo que por volumen puedan ser demasiadas
Sin contar con el descuento que debe aplicar Rusia para que India decida comprar este "chollo" en lugar de a otros proveedores cercanos
#4 aprox. 2M de barriles importados diariamente
www.preciopetroleo.net/petroleo-india.html

Necesitas unos 5 petroleros medianos para ello, o sólo 2 si son superpetroleros
#2 La india es una potencia nuclear, enemiga a muerte de pakistan pais al que eeuu convirtio en potencia atomica y ademas de ser el unico medio aliado con poder militar en la zona contra china, actualmente es la zona "refugio para esclavistas" de las multinacionales que se van de china. Seguro que a alguien le parece buena idea tocarle los cojones, pero aparte de los media neurona amigos de Trump no se me ocurre nadie tan idiota.
Resumiendo, si, si que pueden. Otra cosa es que lo hagan porque idiotas no son.
#2 Claro que puede, es un estado soberano que mientras respete la legalidad internacional puede tomar ese tipo de decisiones.
A ver cómo reaccionan los mercados en la cuestión de los medicamentos, creo que una vez más taco va a tener que recoger cable porque la India es un país muy grande y está en medio del continente asiático por lo que al igual que China puede aguantar la pataleta.
Ya le está tocando los cojones a más de medio planeta, qué gran líder.
#3 Luego se extrarán de que cunda el sentimiento anti EEUU.
Mira la que pretenden liar en Venezuela. ¬¬
