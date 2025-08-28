Trump duplica los aranceles, India redobla su apuesta con mayores importaciones rusas [en]

India planea aumentar sus importaciones de petróleo ruso en septiembre, según un informe, a pesar de que Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha duplicado los aranceles sobre las exportaciones indias, alegando su compra de crudo ruso. Según el informe de Reuters, se espera que las refinerías indias aumenten sus compras entre un 10 % y un 20 % con respecto a los niveles de agosto, lo que supone entre 150 000 y 300 000 barriles diarios, según datos comerciales preliminares.
Sin contar con el descuento que debe aplicar Rusia para que India decida comprar este "chollo" en lugar de a otros proveedores cercanos
Necesitas unos 5 petroleros medianos para ello, o sólo 2 si son superpetroleros
Resumiendo, si, si que pueden. Otra cosa es que lo hagan porque idiotas no son.
A ver cómo reaccionan los mercados en la cuestión de los medicamentos, creo que una vez más taco va a tener que recoger cable porque la India es un país muy grande y está en medio del continente asiático por lo que al igual que China puede aguantar la pataleta.
Mira la que pretenden liar en Venezuela.
