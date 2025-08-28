Trump duplica los aranceles, India redobla su apuesta con mayores importaciones rusas [en]

India planea aumentar sus importaciones de petróleo ruso en septiembre, según un informe, a pesar de que Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha duplicado los aranceles sobre las exportaciones indias, alegando su compra de crudo ruso. Según el informe de Reuters, se espera que las refinerías indias aumenten sus compras entre un 10 % y un 20 % con respecto a los niveles de agosto, lo que supone entre 150 000 y 300 000 barriles diarios, según datos comerciales preliminares.