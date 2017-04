Trump: Dije que la OTAN estaba obsoleta 'sin saber mucho sobre la OTAN' [ENG]

El presidente Donald Trump dice que se refirió a la OTAN como "obsoleta" durante su campaña presidencial porque no sabía "mucho" sobre la organización en ese momento ya que era nuevo en política. Trump recordó el viernes que cuando fue preguntado sobre la OTAN por Wolf Blitzer de CNN, fue pillado con la guardia baja porque "no estaba en el gobierno", así que nunca tuvo que aprender sobre la alianza de defensa dirigida por EE.UU. "La gente no pregunta por la OTAN si estoy construyendo un edificio en Manhattan, ¿verdad?"