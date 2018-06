Trump culpa a Canadá por no suscribir el texto del G7 e insulta a Trudeau

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Canadá de su decisión de no suscribir hoy en su totalidad el comunicado conjunto firmado por el resto de países del G7 y no dudó en insultar a su primer ministro, Justin Trudeau, al que llamó "deshonesto y débil". "Basándome en las declaraciones falsas de Justin durante su rueda de prensa y en el hecho de que Canadá está aplicando aranceles enormes a los granjeros, trabajadores y empresas estadounidenses, he dado instrucciones a nuestros representantes para que no suscriban el comunicado",