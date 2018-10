Trump ayudó a sus padres a evadir millones de dólares en impuestos [ENG]

La sección de investigación del periódico The New York Times publicó en la tarde del martes un artículo en que se asegura que Trump no amasó su fortuna él mismo, como siempre aseguró: heredó más de 400 millones de dólares de sus padres, gran parte a través de esquemas de evasión de impuestos. El NYT asegura que Trump ayudó a sus padres a formular un plan que devaluaba el valor de las propiedades inmobiliarias en declaraciones de impuestos, lo cual reducía también los impuestos cuando las propiedades eran dejadas como herencia al hoy presidente.