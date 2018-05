Trump aprueba el uso de tratamientos experimentales con pacientes desahuciados

Donald Trump firmó este jueves la ley conocida como "derecho a probar", una polémica norma que legaliza los tratamientos experimentales con pacientes desahuciados para los que la medicina común no ha encontrado remedio. "Es un día muy importante para mí porque hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo. (...) Quería una ley por y para los enfermos, no a favor de las compañías de seguros y farmacéuticas, que no me importan", apuntó Trump en la Casa Blanca momentos antes de firmar esa norma. "Salvaremos miles y miles de vidas" (...)