edición general
6 meneos
7 clics
Trump anuncia que recuperará el nombre de Departamento de Guerra para el Departamento de Defensa

Trump anuncia que recuperará el nombre de Departamento de Guerra para el Departamento de Defensa

"Lo llamamos Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiarle el nombre". Trump ha recordado "la increíble historia de victorias de cuando era el Departamento de Guerra". "Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Departamento de Guerra y para mí es lo que es realmente. La defensa es solo una parte", ha argumentado.

| etiquetas: estados unidos , departamento de defensa , cambio nombre , guerra
6 0 0 K 91 actualidad
8 comentarios
6 0 0 K 91 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Se llamaba Departamento de Guerra y para mí es lo que es realmente

Mira, al menos es sincero.

Y de paso, que cambie el de Comercio por "estafas y robos" y el de Exteriores por "Extorsiones"
7 K 119
Urasandi #1 Urasandi
¿Que ganaron qué?????
0 K 11
Kasterot #6 Kasterot *
#1 no se si fue Vietnam, Somalia, la de Irak, la última tan gloriosa de Afganistán o aquella de filipinas ante los japoneses en el 42. En todas Añavanzaron hacia atrás.
Tampoco les salió bien bahia de cochinos y corea ni fu ni fa.
1 K 22
#5 Regreso
En españa también se le llamaba Ministerio de la Guerra. A ver, es más sincero y menos infantil. En la guerra a veces se ataca y otras se defiende.
0 K 10
#2 harlam
Lo que me gusta de este hombre es que va de frente, sin caretas... es el enemigo perfecto (China y Rusia deben de estar encantados con este retrasado).
0 K 10
Dragstat #7 Dragstat
#2 debería intentar disimular, al menos hasta que le dieran el Nobel de La Paz, estas cosas complican al comité justificarlo.
0 K 20
antesdarle #8 antesdarle
#2 la que está encantada es China que será en 10/15 años la primera potencia. Rusia tendrá poco que decir. Vamos 143 millones de personas por 1400 millones.
1 K 19
#4 AlexGuevara
No da para más
0 K 8

menéame