Trump anuncia que recuperará el nombre de Departamento de Guerra para el Departamento de Defensa

"Lo llamamos Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiarle el nombre". Trump ha recordado "la increíble historia de victorias de cuando era el Departamento de Guerra". "Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Departamento de Guerra y para mí es lo que es realmente. La defensa es solo una parte", ha argumentado.
| etiquetas: estados unidos , departamento de defensa , cambio nombre , guerra
Mira, al menos es sincero.
Y de paso, que cambie el de Comercio por "estafas y robos" y el de Exteriores por "Extorsiones"
Tampoco les salió bien bahia de cochinos y corea ni fu ni fa.